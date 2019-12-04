البحرية الأمريكية تستولي على مخبأ صواريخ يشتبه أنها إيرانية في اليمن

القاهرة - (مصراوي)

أعلن مسؤولون أميركيون، عن استيلاء البحرية الأمريكية، على مخبأ كبير لأجزاء صواريخ يشتبه أنها إيرانية ومتجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وقال المسؤولون الأميركيون، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على مكونات لصواريخ متطورة وهي في طريقها إلى اليمن

وكشفوا أن البحرية وفريق خفر السواحل الأميركي استولت على قارب يحمل أجزاء الصواريخ يوم الأربعاء الماضي في شمال بحر العرب، مؤكدين أن الحادث يكشف استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني للحوثيين