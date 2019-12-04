الاتحاد الأوروبي يتعهد بمساعدة ألبانيا بـ15 مليون يورو بعد الزلزال

بروكسل - (د ب أ)

تعهدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بتقديم 15 مليون يورو كمساعدات لألبانيا في أعقاب الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا.

وأعلنت أورزولا فون دير لاين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية عن المساعدات من بروكسل، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سوف ينظم مؤتمرا للمانحين وأرسل 200 شخص للمساعدة في إعادة الإعمار.

وكتبت فون دير لاين عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنها تحدثت إلى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وذكرت " إنني احترم بشدة الشعب الألباني الذي حافظ على هدوئه على الرغم من الظروف. وأريدهم أن يعلموا أن الاتحاد الأوروبي إلى جانبهم بالتعاطف والعمل".

يشار إلى أن 50 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 650 آخرين في الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، وبلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر وألحق أضرارا بألفي منزل تقريبا.