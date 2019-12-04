الخارجية: مصرع 4 مصريين في حريق مصنع السيراميك بالسودان

القاهرة - مصراوي:

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن أربعة مواطنين مصريين لقوا مصرعهم فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان، أمس الثلاثاء، موضحًا أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد على عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، في بيان اليوم، أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين، لافتًا إلى أن الجهود تتوالى واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

أعلنت الحكومة السودانية أن 23 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 130 آخرين الثلاثاء جراء حريق في مصنع شمال الخرطوم نجم عن انفجار في صهريج يحتوي على غاز.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية شمال الخرطوم. وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث.