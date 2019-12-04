مبعوث أمريكي يتوجه لأفغانستان لإجراء محادثات سلام

واشنطن - (د ب أ)

توجه مبعوث أمريكي كبير مجددًا إلى أفغانستان بعد فترة توقف لاستئناف الجهود لإتمام عملية السلام في البلاد، التي لدى الولايات المتحدة وجود عسكري بها منذ عام 2001.

وغادر السفير زلماي خليل زاد، كبير المفاوضين الأمريكيين، بالفعل متوجها إلى كابول ثم إلى قطر، حيث جرت محادثات سابقة مع طالبان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "إن السفير خليل زاد سينضم إلى المحادثات مع طالبان في الدوحة لمناقشة الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات بين الأفغان وتسوية سلمية للحرب، وتحديداً الحد من العنف الذي يؤدي إلى وقف لإطلاق النار".

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان الأسبوع الماضي، وأعلن أنه بصدد استئناف محادثات السلام مع طالبان.

وأشارت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة إلى أن طالبان تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" في أفغانستان.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، قطع ترامب فجأة محادثات السلام مع طالبان بعد تفجير في كابول أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وظهرت الآمال في إحياء المفاوضات بعد تبادل الأسرى بين واشنطن وكابول الشهر الماضي.