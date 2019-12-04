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اختتام مناورة سعودية صينية ركزت على مكافحة الإرهاب والقرصنة

07:18 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
اختتام مناورة سعودية صينية ركزت على مكافحة الإرهاب والقرصنة

مناورة السيف الأزرق 2019

الرياض - (د ب أ)

اختتمت اليوم الأربعاء بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بجدة بالمملكة العربية السعودية، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019" الذي نفذته القوات البحرية السعودية، مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية والذي ركز على "مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والتعامل مع المتفجرات".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم الأربعاء أنه تم خلال حفل ختام المناورات استعراض الفعاليات البرية البحرية الخاصة التي نفذت في التمرين، وتمثلت في مكافحة الإرهاب البري والبحري والقرصنة البحرية وعمليات القناصة وعمليات الإزالة والتعامل مع المتفجرات.

وشاهد الحضور فِيلْماً مرئياً يوجز ما جرى تنفيذه خلال فترة التمرين، عقب ذلك نفذت فرضية ميدانية لعملية مكافحة الإرهاب.

مناورة بحرية السيف الأزرق 2019 الصين السعودية

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