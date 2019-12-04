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بريطانيا وفرنسا وألمانيا يتفقون على إجراء محادثات مع تركيا بشأن اللاجئين

06:02 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
بريطانيا وفرنسا وألمانيا يتفقون على إجراء محادثات مع تركيا بشأن اللاجئين

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن بلاده وألمانيا وفرنسا اتفقت على إجراء مزيد من المحادثات مع تركيا بعد علمها "بالضغوط الهائلة" التي تتعرض لها أنقرة.

وقال جونسون: "ندرك الضغوط الهائلة التي تواجهها تركيا" مشيرًا إلى اللاجئين والإرهاب والتهديد الذي يمثله حزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه).

وأضاف جونسون: "ولذلك فقد اتفقنا على مواصلة منتدى (إي 3+تركيا)".

والتقى جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن والمنعقدة بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف الأطلسي.

بوريس جونسون تركيا أنقرة الإرهاب حزب العمال الكردستاني

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