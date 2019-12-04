الناتو: متمسكون بسياسة الردع والدفاع.. وسنواصل الحوار مع روسيا

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، أن قمة الحلف في لندن اتخذت قرارا لمواصلة الحوار مع روسيا، وأن هناك توافقا على ضرورة إشراك الصين في اتفاقات الحد من انتشار الأسلحة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقال ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي بختام قمة الحلف في لندن، الأربعاء: "متمسكون بسياسة الردع والدفاع القويين، مع استمرار الانفتاح على الحوار الشامل مع روسيا. إننا نؤمن، أنا والناتو، بالحوار مع روسيا، لأنها الجارة الأقرب والأكبر لنا، وهناك الحاجة إليه لكي تكون ثمة شفافية ولمنع وقوع أي حوادث خطيرة".

وشدد على أن الناتو يحتاج إلى علاقات أفضل مع روسيا، لكنه أضاف: "اتخذنا قرارا لرفع جاهزية قواتنا لمواجهة التهديدات من اي جهة وفي أي وقت".

من جهة أخرى، ذكر أن دول الحلف اتفقت على ضرورة مشاركة الصين في الاتفاقات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة.

وقال ستولتنبيرج: "لأول مرة نظرت دول الناتو في تنامي قوة الصين، بما في ذلك التحديات والفرص والتداعيات بالنسبة للناتو الناجمة عن ذلك. وقررنا أن علينا حل هذه القضية بوحدة، كحلف. وندعو الصين إلى المشاركة في الاتفاقات حول الحد من انتشار الأسلحة مستقبلا".

كما أعلن أن كل دول الناتو، بينها تركيا، اتفقت على تبني الخطة الخاصة بضمان أمن دول منطقة البلطيق وبولندا.