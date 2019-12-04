العقوبات ضد تركيا على طاولة مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أنها ستناقش الأسبوع المقبل مشروع قرار حول فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وفي حال وافقت اللجنة على مشروع القانون، سيتطلب الأمر أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب لدخوله حيز التنفيذ، بعد أن يُمرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد الكونجرس ترامب لعدم رغبته في فرض عقوبات إضافية ضد أنقرة.

ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها "إس-400"، بحسب قانون العقوبات "جاستا"، كما يدعو بالإضافة لذلك إلى الحد من بيع الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة.

وفي وقت سابق، فرضت واشنطن عقوبات ضد أنقرة على خلفية عدوانها الذي شنّته على الشمال السوري.