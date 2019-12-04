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موسكو تعتزم الرد على طرد اثنين من دبلوماسييها ببرلين: "إجراء غير ودي"

03:18 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
موسكو تعتزم الرد على طرد اثنين من دبلوماسييها ببرلين: "إجراء غير ودي"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (د ب أ):

أكدت روسيا أنها تعتزم اتخاذ خطوات من جانبها، ردا على طرد ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس بالسفارة الروسية في برلين، على خلفية اغتيال مواطن جورجي.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، الأربعاء، إن روسيا ترى نفسها مضطرة للرد على الخطوة الألمانية.

من ناحية أخرى، أدانت الخارجية الروسية، الأربعاء، طرد ألمانيا للدبلوماسيين الروسيين، ووصفته بأنه إجراء "غير ودي" وبلا أساس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس".

من جانبه، قال نائب برلماني روسي بارز إن ألمانيا يجب أن تتوقع طرد اثنين من دبلوماسييها من روسيا.

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، ليونيد سلوتسكي، لوكالة "إنترفاكس"، إن رد روسيا يجب أن يكون "مكافئا ومتماثلا".

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