منظمات دولية تطالب باكستان بحماية المؤسسات الإعلامية

إسلام آباد- (د ب أ):

طالبت منظمات دولية السلطات الباكستانية بإدانة استهداف محتجين لمكاتب صحيفة "دون"، أكثر الصحف الصادرة بالإنجليزية توزيعا في البلاد، وضمان سلامة صحفييها، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الضغوط التي يتعرض لها الإعلام.

وأصدرت "لجنة حماية الصحفيين"، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، بيانا بعدما تظاهر العشرات من الأشخاص الغاضبين أمام مكاتب صحيفة "دون" في ساعة متأخرة من يوم الاثنين.

وقالت كاثلين كارول، رئيسة مجلس إدارة المنظمة، في بيان أمس الثلاثاء: "ندعو السلطات الباكستانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفي الصحيفة".

وأعرب المحتجون عن غضبهم من تقرير إخباري تحدث عن أصول باكستانية لمنفذ الهجوم الذي وقع على جسر لندن وأسفر عن مقتل شخصين الأسبوع الماضي. وطالب المحتجون بحظر نشر الصحيفة.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان منفصل: "نطالب رئيس الوزراء عمران خان بإدانة هذه التجاوزات"، مؤكدة أنه إذا لم يقم بهذا فإنه سيُعد مسؤولا بصورة شخصية عن "هذا الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة".

ويسيطر الجيش الباكستاني، الذي حكم البلاد لفترات طويلة منذ استقلالها قبل أكثر من 70 عاما، على وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد ويفرض رقابة صارمة.