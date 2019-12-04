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تصعيد صيني ضد واشنطن.. استدعاء دبلوماسي أمريكي في بكين بسبب "الويغور"

03:09 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
تصعيد صيني ضد واشنطن.. استدعاء دبلوماسي أمريكي في بكين بسبب "الويغور"

الصين

بكين- (د ب أ):

استدعت الصين، الأربعاء، دبلوماسيا أمريكيا في بكين احتجاجا على تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يهدف إلى محاسبة الصين على ما يوصف بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن نائب وزير الخارجية تشين قانج، استدعى ويليام كلاين القائم بأعمال السفارة في الصين، وأبلغه "احتجاجا قويا" على مشروع القانون.

وأوضح متحدث باسم السفارة الأمريكية أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد متواجد حاليا خارج البلاد.

وأبلغ تشين الدبلوماسي الأمريكي كلاين بأن مشروع "قانون حقوق الإنسان الخاص بالويغور لعام 2019" يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وحث الولايات المتحدة على إيقافه قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ونقلت محطة التليفزيون المركزية الصينية عن تشين القول إن "أي محاولة لإثارة العلاقات العرقية في الصين، وتقويض الاستقرار في شينجيانج، والنيل من نمو الصين واستقرارها، سيكون محكوما عليها بالفشل".

وحذر من أن الصين سترد "وفقا لتطورات الوضع".

الصين مجلس النواب الأمريكي بكين واشنطن شينجيانج

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