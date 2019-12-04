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نتنياهو وبومبيو يُجريان محادثان بشأن التهديد الإيراني وغور الأردن في البرتغال

01:48 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
نتنياهو وبومبيو يُجريان محادثان بشأن التهديد الإيراني وغور الأردن في البرتغال

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إلى البرتغال، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في طريق عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في لندن.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن نتنياهو سيقوم "بزيارة سياسية" لمدة يوم واحد إلى لشبونة، قبل أن يعود إلى إسرائيل يوم غد الخميس.

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت الليلة الماضية أن بومبيو ونتنياهو سيلتقيان في العاصمة البرتغالية.

وقال نتنياهو قبل المغادرة :" المحادثات مع بومبيو ستركز في المقدمة على إيران، وعلى موضوعين آخرين: تشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، وضمان اعتراف أمريكي مستقبلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن" بالضفة الغربية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا أنها لم تعد ترى أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.

ودعا نتنياهو إلى تشديد الضغوط على إيران، وقال :"الإمبراطورية الإيرانية تهتز. هناك مظاهرات في طهران وفي بغداد وفي بيروت. ومن المهم تشديد الضغوط ضد العدوان الإيراني".

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضا مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا.

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