زعيم شيعي عراقي: الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة للتحضير لانتخابات مبكرة

بغداد- (د ب أ):

صرح الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم رئيس كتلة تيار الحكمة الوطني، اليوم الاربعاء، بأن القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بقبول شعبي بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد .

وقال الحكيم ، خلال استقباله سفير فرنسا في العراق برنو اوبيرت ، إن "الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي"، بحسب بيان رسمي.

وأضاف :"تم خلال اللقاء استعراض تقرير الأمم المتحدة الاخير بشأن التظاهرات في العراق ، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة".

من جانبه ، أكد اوبيرت دعم فرنسا للعراق" في إعادة هيبة الدولة و الحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة".