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تونس : 8 من مصابي حادث حافلة سياحية في وضع حرج

12:10 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
تونس : 8 من مصابي حادث حافلة سياحية في وضع حرج

وزيرة الصحة في تونس سنية بالشيخ

تونس- (د ب أ):

قالت وزيرة الصحة في تونس سنية بالشيخ اليوم الاربعاء إن ثمانية جرحى من بين 18 مصابا لا يزالون في وضع صحي حرج إثر حادث انقلاب الحافلة المروع الأحد الماضي .

ويرقد الجرحى في مستشفيات العاصمة بعد أن جرى نقلهم من ولاية باجة حيث وقع الحادث الذي أودى بحياة 24 شخصا على الفور قبل أن يرتفع العدد في آخر حصيلة إلى 27.

وقالت بالشيخ ، في تصريح إذاعي اليوم ، إن 10 جرحى وضعهم مستقر وهم تحت المراقبة فيما ثمانية في وضح حرج.

وأوضحت بالشيخ "تطلبت بعض الاصابات لعدد من الجرحى أكثر من تدخل جراحي لأكثر من اختصاص".

وكانت الحافلة سقطت من منحدر في واد بمنطقة عين السنوسي التابعة لولاية باجة، حينما كانت في رحلة سياحية نحو مدينة عين دراهم شمال غرب البلاد.

ويقول شهود عيان بمنطقة الحادث إن الطريق شديد الانحدار، وبه منعرج حاد ويصعب التعامل معه عند قيادة عربات ذات حمولة لا سيما للوافدين لأول مرة على الجهة.

وألقى الحادث الضوء على تداعي البنية التحتية لعدة طرقات في أنحاء البلاد غير أن والي باجة رجح أن يكون الحادث قد وقع بسبب خلل بالحافلة أو الإفراط في السرعة.

وزيرة الصحة في تونس سنية بالشيخ حادث حافلة سياحية تونس

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