زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إقليم مالوكو الإندونيسى
جاكرتا- ( د ب أ ):
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر للزلازل إقليم مالوكو الإندونيسى اليوم الأربعاء.
ونقل موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإندونيسى عن بيان لهيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية القول إن الزلزال ضرب المنطقة الغربية لجنوب شرقى إقليم مالوكو ، وهو الإقليم الذى يعرف أيضا بجزر الملوك ، وأنه ليست هناك مخاطر من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" نتيجة للزلزال .
وذكرت هيئة الأرصاد الإندونيسية إنه لم ترد على الفور أى تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال .
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