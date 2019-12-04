استراليا تلغي قانونا لإجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء للعلاج

كانبرا- (د ب أ):

ألغت حكومة المحافظين الاسترالية قانونا كان يسمح للاجئين المرضى المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين قبالة سواحلها، بأن يتم نقلهم إلى استراليا لتلقي العلاج.

وبدأ سريان التشريع في مارس الماضي بعد أن

ضمه حزب "العمال المعارض" في مشروع قانون حكومي آخر بوصفه تعديل. وتمريره كان هزيمة مهينة للحكومة الائتلافية الحاكمة.

وكانت الحكومة تحاول إلغاء القانون منذ ذلك الحين، وأخيرا حشدت أعدادا كافية من الأعضاء في مجلس الشيوخ للقيام بذلك اليوم الأربعاء بعد التوصل لاتفاق سري مع جاكي لامبي، عضوة المجلس المستقلة.

وقالت لامبي أمام مجلس الشيوخ والدموع تنهمر من عينيها "أعتقد أن هذا التصويت سيخيب أمل الكثيرين واعتذر لذلك. إنها مسألة ضمير".

وكان ما يسمى بقانون "الإجلاء للعلاج"، يسمح بإجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في مخيمات احتجاز المهاجرين التي تديرها أستراليا قبالة سواحلها .