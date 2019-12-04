إيران تنصح مواطنيها بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات بالعراق

طهران - (د ب أ):

نصحت إيران اليوم الأربعاء مواطنيها بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات بالعراق خلال تواجدهم هناك لزيارة العتبات المقدسة.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد أصدرت منظمة الحج والزيارة الإيرانية مجموعة توصيات إلى الزوار الإيرانيين المتوجهين إلى العراق تضمنت مطالبتهم بزيارة العتبات المقدسة بشكل جماعي، وعدم التواجد في أماكن الاحتجاجات.

تأتي التوصيات بعد يوم واحد من إعلان الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة في أنحاء إيران (شمسا) إيقاف رحلات قوافل الزيارة البرية إلى العتبات المقدسة في العراق.

تجدر الإشارة إلى أن القنصلية الإيرانية في محافظة النجف العراقية كانت تعرضت لعدد من الاعتداءات خلال الأيام الماضية.