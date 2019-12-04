الرئيس الروسي يستقبل نظيره الصربي بعد تأثير فضيحة تجسس على علاقاتهما

موسكو - (د ب ا):

من المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلادمير بوتين نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية، وذلك عقب أن هزت فضيحة تجسس كُشف عنها خلال الأسابيع الماضية العلاقات الجيدة تقليديا بين الدولتين.

واتسم الكرملين بالغموض في وصفه للمباحثات مع الرئيس الصربي، حيث قال إن الرئيسين" يعتزمان مناقشة قضايا التعاون الثنائي الرئيسية بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية".

وكان فوتشيتش قد قال الشهر الماضي إنه أدهشه ظهور مزاعم تفيد بأن الدولة الروسية كانت تسعى سرا لجمع معلومات استخباراتية بشأن صربيا، حيث أن الدولتين تعدان حليفتين منذ فترة طويلة.

وأضاف الرئيس الصربي في ذلك الوقت أن صربيا" لم تفرض عقوبات ضد روسيا ولم تصوت ضدها أبدا. صربيا لن تعرض صداقتها مع روسيا للخطر أبدا".

وقد وقعت صربيا الشهر الماضي اتفاقية تجارة حرة مع التكتل التجاري الأوروآسيوي بقيادة روسيا والمكون من خمس دول استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق.