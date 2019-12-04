أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

08:41 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الأربعاء بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 15 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

قوات إسرائيلية عمليات اعتقال فلسطين الضفة الغربية

الخبر التالى:

مصدر عراقي: مقتل مدني وإصابة 2 آخرين جراء انفجار غربي كركوك
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان