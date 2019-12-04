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واشنطن تدرج اسم وزيرالاتصالات السابق بجواتيمالا على قائمة رفض منح التأشيرة

08:10 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
واشنطن تدرج اسم وزيرالاتصالات السابق بجواتيمالا على قائمة رفض منح التأشيرة

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اسم وزير الاتصالات والبنية التحتية والإسكان الجواتيمالي السابق إليخاندرو سينيبالدي ضمن قائمة رفض منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بسبب تورطه في عمليات فساد عام كبيرة لها صلة بمهامه الرسمية وهو الآن هارب من العدالة.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إنه تم إجراء هذا التصنيف بموجب قانون وزارة الخارجية الخاص بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة ، حيث يفيد بأنه في الحالات التي تتوافر فيها لوزير الخارجية معلومات موثوق بها تفيد بأن مسؤولي الحكومات الأجنبية قد تورطوا في فساد كبير، فإن هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن القانون يقتضي من وزير الخارجية اتخاذ هذا الإجراء بشأن هؤلاء المسؤولين سواء علناً أو سرا وأفراد أسرهم من ذوي الصلة المباشرة ولذلك فقد تم تطبيقه على زوجة سينيبالدي وأبنائه.

وأوضحت أن هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد في جواتيمالا وفي سائر أنحاء العالم ، كما يوجه رسالة إلى أولئك المتورطين في جرائم الفساد بأنهم لن يجدوا ملاذاً آمناً في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الأمريكية جواتيمالا عمليات فساد منح تأشيرات
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