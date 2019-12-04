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الحكومة البرازيلية: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية تحرز تقدما

01:43 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
الحكومة البرازيلية: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية تحرز تقدما

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الحكومة البرازيلية أوتافيو ريجو باروس أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية "تشهد تقدما".

وأضاف باروس في تصريحات صحفية في برازيليا أن الحكومة البرازيلية "تدرك" نية الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم البرازيلية ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أن نائب وزير الاقتصاد ماركوس ترويخو "يتواصل مع القصر الرئاسي حول مسألة الرسوم".

الحكومة البرازيلية الولايات المتحدة الرسوم الجمركية

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