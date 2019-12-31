عبدالمهدي يطمئن ترامب: القوات العراقية مستمرة في حماية سفارة الولايات المتحدة

وكالات

تلقى رئيس وزراء تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استفسر عن الأوضاع في العراق وعن التطورات المحيطة بالسفارة الأميركية في بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء شرح لترامب بإنها جاءت بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة وأنه سبق وأن وضح - قبل يومين - لوزير الدفاع الأمريكي إسبر خطورة تبعاتها.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن القوات الأمنية العراقية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الامريكية وباقي البعثات الدبلوماسيةوالممثليات.

وأكد عبدالمهدي، أن الحكومة العراقية سعت دائما للحفاظ على علاقات طيبة بدول الجوارومنها جمهورية ايران الاسلامية وكذلك الدول الغربية الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية لكن الأوضاع تدهورت بسبب الخلافاتبين الجانبين وان العراق يريد ان يكون بلد تفاوض وتهدئة ليبعد خطر الحرب عن العراق وعن الجميع.

وذكر عبد المهدي للرئيس الأمريكي: إنكم تذكرون بأنكم لاتريدون الحرب ونسمع من القادة الإيرانيين موقفا مشابها، وقد اكد العراق علىأهمية التفاوض أو على الأقل الوصول إلى ترتيبات واتفاقات واقعية للتهدئة.

بدوره اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ثقته بأهمية دور العراق وقيادته ومايمكن ان يلعبه في هذا المضمار واتفق الرئيسان على ابقاءالخطوط المباشرة مفتوحة بينهما لمتابعة الأمر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ومساعده ديفيد هيل قد اتصلا لمتابعة اخر التطورات في البلاد.