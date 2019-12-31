الرئيس العراقي: التعرض للبعثات الدبلوماسية يُعد ضربًا لمصالح بغداد

وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضربًا لمصالح العراق وسمعته الدولية.



وقال صالح، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، إن محاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد يعد تجاوزًا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية"، مشيرا الى ان" واجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة.



وأكد على بلاغ القائد العام للقوات المسلحة، بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.

وأوضح أن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل ان يكون استهدافاً لأي طرف آخر.