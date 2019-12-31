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قيس سعيد: سنعطي للسياسة الخارجية التونسية بعدًا جديدًا

09:47 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
قيس سعيد: سنعطي للسياسة الخارجية التونسية بعدًا جديدًا

قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يريد أن يعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا، ولا سيما في ظل تقارب الشعوب بسبب أدوات التواصل الجديدة.

وأكد الرئيس التونسي، في كلمة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة - أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس القضايا التي تهم تونس، وأن الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية.

وأضاف الرئيس التونسي أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تواجه تحديات في كافة القطاعات، وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعات التونسيين.

هذا المحتوى من

Asha
قيس سعيد الشعب التونسي تونس
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