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واشنطن: ملتزمون بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان

09:45 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
واشنطن: ملتزمون بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان

مايكل بومبيو

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيوـ أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان.

وقال بومبيو - في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني - أن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة.

وأضاف أنه "بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا".

هذا المحتوى من

Asha
مايكل بومبيو السودان حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية

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