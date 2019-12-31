بيلاروسيا تعرب عن استعدادها للحوار وتعزيز التعاون مع حلف الناتو

بيلاروسيا - (أ ش أ)

أعربت وزارة دفاع بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، موضحة أن هذا هو أحد أبعاد سياستها الخارجية الهادفة إلى الحفاظ على علاقات الصداقة مع الشركاء الخارجيين.

وذكرت الوزارة - في تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن جمهورية بيلاروسيا ترغب في الحفاظ على علاقتها مع حلف الناتو وتأمل في تطوير الحوار بينهما، موضحة أنها تأخُذ بعين الاعتبار أن الحلف فاعل عسكري وسياسي على المستوى الدولي.

وأضافت الوزارة أنه "ينبغي أن نحافظ على هذا الحوار على الأقل لتخفيف حدة التوتر وضمان شفافية العمليات التي تحدث في الوقت الراهن كجزء من عسكرة المنطقة الأوروبية".

وأكدت الوزارة أنه أثناء مشاركة بيلاروسيا في برنامج الشراكة من أجل السلام في مجالات مثل الاستجابة لأزمات الكوارث الطبيعية والكوارث التي تسبب فيها الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وحماية الحدود والبحث العلمي، تحرص مينسك على تعزيز إمكاناتها لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة للأمن الدولي.

وأوضحت الوزارة أن الحوار المُنتظم بين ممثلي وزارة الدفاع في البلاد والمسؤولين المقابلين في الهيكل العسكري لحلف الناتو غائب.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق حول أمن المعلومات بين بيلاروسيا وحلف الناتو لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، موضحة أنه تم توقيع هذا الاتفاق في عام 1995 بينما تم حظر عملية دخوله حيز التنفيذ من قبل التحالف".

ولفتت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إلى أنه "في الوقت نفسه فإن بلدنا هو الدولة الشريكة الوحيدة تقريبًا التي ليس لديها اتفاقية لأمن المعلومات عملية".