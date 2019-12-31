الجيش اليمني: مقتل قيادي حوثي في هجوم شمال الضالع

اليمن - (أ ش أ)

لقى قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي مصرعه، بنيران قوات الجيش اليمني، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في منطقة "حمام مرخزة"، غربي مديرية قعطبة ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح عدد آخر.