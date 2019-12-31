قتلى وجرحى بصفوف الجيش السوري جراء قذائف صاروخية في ريف حماة

سوريا - (أ ش أ)

سقط عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات السورية، اليوم الثلاثاء، على خلفية الاعتداء بالقذائف الصاروخية في الريف الشمالي لحماة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول إن "التنظيمات المسلحة المتمركزة في محيط منطقتي ميدان غزال، ومعر محطاط، تعتدي بالقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لحماة والمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب في سهل الغاب وخان شيخون وما حولها، الأمر الذي أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، إضافة إلى خسائر في الممتلكات ببلدات جورين، وعين سليمو، وأصيلة، والمحروسة".

ولفت إلى أن الجيش السوري رد على الفور على مصادر النيران مستهدفًا مقرات القيادة ومراكز تجمع المسلحين وقتل عددًا كبيرًا منهم، موضحًا أنه تم تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ، كما تكبد المسلحون خسائر كبيرة في المعدات.