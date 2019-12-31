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الخارجية العراقية تؤكد التزامها بحفظ البعثات الأجنبية في البلاد

06:59 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخارجية العراقية تؤكد التزامها بحفظ البعثات الأجنبية في البلاد

وزارة الخارجية العراقية

وكالات

أكدت وزارة الخارجية العراقية، متابعتها عن كثب ما شهده محيط السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، من تجمهر مُتظاهِرين أمام بوّابتها احتجاجاً على القصف الذي تعرّضت له قطعات من الحشد الشعبيّ، وادى الى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأنّ الوزارة مُلتزمة بحفظ حُرمتها انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات، مشيرة إلى "ضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى دعوة رئيس الوزراء الجميع إلى المُغادَرة فورًا بعيدًا عن هذه الأماكن، وتشديده على أن أيَّ اعتداء، أو استفزاز للسفارات، والممثليّات الأجنبيّة هو فعل ستمنعه القوات الأمنيّة بصرامة ويُعاقِب عليه القانون بأشدّ العُقوبات.

وزارة الخارجية العراقية البعثات الأجنبية السفارة الأمريكية أحمد الصحاف

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