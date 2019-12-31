زعيم شيعي عراقي يدعو إلى ضبط النفس وعدم الانجرار للفوضى

بغداد - (د ب أ)

دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانجرار للفوضى على خلفية قيام المئات من أنصار حزب الله العراقي باقتحام السياج الخارجي لمقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وقال الحكيم في تصريح صحفي "في الوقت الذي نجدد فيه الحزن والعزاء بعد سقوط عدد من أبناء قواتنا المسلحة من الحشد الشعبي شهداء بسبب القصف الأمريكي على مقراتهم في القائم، فإننا نؤكد على ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير عن الرأي".

ودعا "الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانجرار للفوضى، وأن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، والحفاظ على سمعته الدولية، وما حققه من انفتاح تجاه المجتمع الدولي، وبما يضمن أمن واستقرار البلاد".

جاءت تصريحات الحكيم بعدما اقتحم مشيعو قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة قصف جوي أمريكي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأمريكي.

واسفر القصف عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 51من عناصر حزب الله العراقي احد فصائل الحشد.

من جانبها ،قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي،على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، تسبب أحدى هذه الهجمات في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.

وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأمريكية المحمية إجمالا بشكل مشدد بسلسلة من حواجز التفتيش وهي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم، داعيا العراق الى "استخدام قواته لحماية السفارة".

ويأتي هذا التطور في خضم حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة يشهدها العراق منذ أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، وضد النفوذ الإيراني الواسع في العراق.