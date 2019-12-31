واشنطن: زعماء العراق أكدوا ضمان أمن وسلامة الأمريكيين

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن زعماء العراق أكدوا ضمان أمن وسلامة الأمريكيين والممتلكات الأمريكية، خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك بعد أن هاجم محتجون السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما ذكرت "رويترز".

وأجرى بومبيو من مكتبه في واشنطن اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان "أوضح الوزير أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن الأمريكيين الموجودين بالعراق لدعم سيادته واستقلاله. وأكد عبد المهدي وصالح للوزير تحمل مسؤوليتهما بجدية تجاه حماية وضمان أمن وسلامة الأفراد الأمريكيين والممتلكات الأمريكية".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن سوف تقوم كل ما في وسعها لحماية مواطنيها في العراق.

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ورئيس البلاد برهم صالح، في اتصالين هاتفين، أن الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق.

هاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء وتمكنوا من اقتحام جدارها الخارجي مرددين "الموت لأمريكا!"، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات فصيل موال لإيران وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتليه.

وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأمريكية المحمية إجمالا بشكل مشدد بسلسلة من حواجز التفتيش وهي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.