عُمان: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة

مسقط - (د ب أ)

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس، في حال مستقرة، وذلك بعد شائعات بشأن صحة حاكم البلاد البالغ من العمر 79 عامًا.

ويُعد هذا أول تعليق رسمي منذ أن قام السلطان قابوس برحلة قصيرة إلى بلجيكا لأسباب طبية في وقت سابق هذا الشهر.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن بيان البلاط السلطاني " أن جلالة السلطان في حالة مستقرة... ويتبع العلاج المحدد".

يشار إلى أنه منذ عودته لمسقط سرت شائعات بشأن صحته وتوجه العديد من الناس إلى تويتر من أجل الدعاء والأطمئنان على صحة السلطان".