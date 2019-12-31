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إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرتهم العمودية في النمسا

04:47 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرتهم العمودية في النمسا

صورة ارشيفية

فيينا- (د ب أ):

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متباينة جراء سقوط طائرتهم العمودية في النمسا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء النمساوية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى نقل شخص إلى المستشفى بسبب إصابته الشديدة، في حين كانت إصابة الشخصين الآخرين خفيفة، وتمت معالجتهما في أحد الأقسام الخارجية.

ووقع الحادث في نحو الساعة الثانية بعد الظهر في ساحة طيران بونيتس في بلدة توباي، القريبة من الحدود النمساوية مع المجر.

ولم يتضح سبب سقوط الطائرة حتى الآن.

سقوط طائرة فيينا النمسا
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