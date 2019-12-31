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خاطفون يقتلون ستة رهائن في اثيوبيا

04:44 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
خاطفون يقتلون ستة رهائن في اثيوبيا

اثيوبيا

أديس أبابا- (د ب أ):

قتل خاطفون ستة فتيان كانوا يحتجزونهم كرهائن في اثيوبيا، بعد رفض طلبهم الحصول على فدية.

وافادت الشبكة الإخبارية الأمهرية الرسمية أن مراسم دفن الضحايا أجريت اليوم الثلاثاء.

وكان الفتيان الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين عشرة و16 عاما تعرضوا للخطف في إقليم جوندار.

واستطاع أحد الرهائن الفرار وأصيب ثاني بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى.

وكان الخاطفون يطالبون بفدية قدرها 120 ألف بير (3760 دولار) من أجل الافراج عن الرهائن.

اثيوبيا أديس أبابا رهائن اختطاف طلب فدية

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