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شرطة هونج كونج تضبط مواد مستخدمة في تصنيع القنابل الحارقة

03:59 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
شرطة هونج كونج تضبط مواد مستخدمة في تصنيع القنابل الحارقة

الشرطة في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

ضبطت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواد المستخدمة في تصنيع القنابل الحارقة، فوق أحد التلال، وذلك بعد أن كشف عن موقعها مشتبه بهم تم إلقاء القبض عليهم في وقت سابق اليوم.

وعثر رجال الشرطة على كمية من البنزين تكفي لصنع 100 قنبلة حارقة، وهم يعتقدون أنها كانت ستُستخدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي تهدف إلى تعطيل احتفالات ليلة رأس السنة.

وداهمت الشرطة الموقع في الساعة الواحدة بعد الظهر (0600 بتوقيت جرينتش)، وعثرت على 60 لترا من البنزين، و51 قارورة زجاجية.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه بموجب القانون في هونج كونج، فإن أي شخص يشتبه في استخدامه أو تخطيطه لاستخدام، قنابل حارقة للتسبب في أضرار، من الممكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وفي ظل مخاوف تتعلق بالسلامة، تم في وقت سابق إلغاء عروض الألعاب النارية المقرر إقامتها في منتصف ليلة رأس السنة، التي تشتهر بإضاءة سماء هونج كونج.

شرطة هونج كونج تصنيع القنابل الحارقة احتجاجات هونج كونج

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