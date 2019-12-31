عمدة سيدني: القضية الحقيقية في عشية العام الجديد هي تغير المناخ

سيدني- (د ب أ):

ردت رئيسة بلدية سيدني كلوفر مور على منتقدي إطلاق الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في المدينة، حيث قالت للصحفيين اليوم الثلاثاء إن القضية الحقيقية هي تغير المناخ.

وقالت مور: "أستراليا تحترق - متنزهاتنا الوطنية وحيواناتنا المحلية تتعرض للهلاك ومجتمعاتنا تتعرض للدمار".

وأضافت: "باعتبارنا أكثر قارات العالم جفافا، فنحن في طليعة تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري. ما يحدث هو دعوة للاستيقاظ لحكوماتنا للبدء في تقديم مساهمات فعالة لخفض الانبعاثات على المستوى العالمي".

و قالت أيضا إن: "المدن حول العالم تبذل قصارى جهدها للتصدي للاحتباس الحراري - حكوماتنا الوطنية هي التي تخذلنا".

وجاءت تعليقاتها بينما نشرت صحيفة أسترالية اليوم مقالة افتتاحية لوزير الطاقة الاتحادي أنجوس تايلور قال فيها إنه يجب أن يفخر الأستراليون بأداء الحكومة لخفض الانبعاثات.

كان تايلور أثار جدلا خلال محادثات المناخ في مدريد في وقت سابق من ديسمبر الحالي بقوله إن أستراليا يمكن أن تستخدم أرصدة الكربون لديها من التخفيضات السابقة التي تحققت بموجب بروتوكول كيوتو لعام 1997 .