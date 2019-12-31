فيديو- سعودي يطلق النار في سوق الذهب

القاهرة- (وكالات):

أوقفت دوريات الأمن السعودية بمحافظة عفيف، اليوم الثلاثاء، شابًا فتح النار من سلاح رشاش داخل سوق الذهب بالمحافظة، حسبما ذكرت صحيفة سبق.

وأبلغت عمليات الأمن، اليوم الثلاثاء، عن وجود إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع، حيث تبين أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحا آليا أطلق منه 3 طلقات دون أن يصيب أحدا.

وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.