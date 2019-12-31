معتقل فلسطيني لدى إسرائيل يكمل مئة يوم من الإضراب عن الطعام

رام الله- (د ب أ):

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل أكمل اليوم الثلاثاء مئة يوم من الإضراب عن الطعام وسط تدهور حاد في حالته الصحية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومي ، في بيان ، أن المعتقل أحمد زهران، 42 عامًا من رام الله، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وحذر البيان من أن زهران "يواجه ظروفا صحية خطيرة في معتقل (عيادة سجن الرملة) وسط مماطلة إسرائيلية بشأن البت بالاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري".

وهذا هو الإضراب الثاني للمعتقل زهران خلال العام الجاري، حيث خاض الأول في شهر مارس، واستمر لمدة 39 يوما، وأنهاه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، لكن صدر بحقه قرار اعتقال إداري جديد شرع على إثره بالإضراب الحالي.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية ، فإن أكثر من 50 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل خاضوا إضرابات فردية خلال عام 2019 غالبيتهم رفضا للاعتقال الإداري الذي يقوم على الاعتقال المفتوح دون توجيه ملفات اتهامات محددة.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم 1035 أمر اعتقال إداري لمعتقلين فلسطينيين كان من بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء.