انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التطورات في ليبيا

القاهرة- (د ب أ):

انطلق بمقر الجامعة العربية صباح اليوم الثلاثاء اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، برئاسة العراق، لبحث التطورات على الأرض في ليبيا، وذلك بناء على طلب من مصر.

وبدأ الاجتماع بجلسة مغلقة.

وقالت مصادر إن الاجتماع يهدف إلى "الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا بينما يستعد البرلمان التركي لبحث مذكرة مرفوعة من الرئاسة لطلب تفويض بإرسال قوات إلى ليبيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن اعتزامه إرسال قوات إلى ليبيا إذا ما طلبت "حكومة الوفاق" المدعومة من الأمم المتحدة ذلك، وهو ما قامت به بالفعل.

يأتي ذلك فيما تحتدم المعارك في محيط طرابلس بين قوات ما يعرف باسم "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر وبين القوات الداعمة لحكومة الوفاق.