حداد رسمي في العراق على ضحايا الغارات الأمريكية

بغداد- (د ب أ):

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء حالة الحداد العام في البلاد على أرواح شهداء القوات المسلحة جراء القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في قضاء القائم، 500 أقصى غربي العراق.

وبحسب بيان حكومي، فإن "الحداد العام يستمر لثلاثة أيام ابتداءً من اليوم على ارواح شهداء قواتنا المسلحة من منتسبي الحشد الشعبي والجيش والشرطة إثر القصف الأمريكي".

وكان 25 من مقاتلي كتائب حزب الله العراقي المنضوين في الحشد الشعبي قد قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء قصف الطيران الأمريكي لمقرات الحشد قرب الحدود العراقية السورية في قضاء القائم أقصى غربي العراق.