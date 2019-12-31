أردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا

أنقرة- (د ب أ):

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة بين بلاده وليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رسالة بعث بها أردوغان، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، :"من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

وقال إن "مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا".

وفي نوفمبر الماضي، وقع أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس "حكومة الوفاق" الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وقوبل الإعلان عن توقيع المذكرتين بمعارضة إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان قبل أيام أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

وانطلق بمقر الجامعة العربية بالقاهرة صباح اليوم اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، برئاسة العراق، لبحث التطورات على الأرض في ليبيا، وذلك بناء على طلب من مصر.

وقالت مصادر إن الاجتماع يهدف إلى "الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط.