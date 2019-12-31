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الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام سفارة واشنطن ببغداد

12:06 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام سفارة واشنطن ببغداد

احتجاجت العراق

القاهرة- (وكالات):

أفادت أنباء بإطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المُسيل للدموع على المحتجين عند السفارة الأمريكية في بغداد، بعد احراقهم لإحدى بوابات السفارة، وتحطيم كاميرات مراقبة، وتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، احتجاجات على قصف قوات أمريكية لمقارا للحشد من كتائب حزب الله قرب الحدود العراقية -السورية في قضاء القائم ، 500كم أقصى غربي العراق.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن المحتجين قاموا برشق السفارة الأمريكية بالحجارة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب.أ) إن مشيعين عراقيين رفعوا أعلام الحشد علي مبنى السفارة ورددوا شعارات "الموت لأمريكا"..."كلا كلا أمريكا".

وأشار الشهود إلى اكتظاظ بشري داخل المنطقة الخضراء يرافق مراسم التشييع ، لافتين إلى أن محتجين يعتزمون نصب سرادق للاعتصام أمام مقر السفارة الامريكية.

ولفت الشهود إلى ازدياد الأعداد المتجمعة قبالة السفارة الأمريكية بينما تسلق البعض السياج الخارجي في مشهد غير مسبوق منذ تشييد المبنى بعد احتلال العراق عام 2003.

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