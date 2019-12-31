محتجون يُضرِمون النار بإحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)

القاهرة- (وكالات):

أفاد شهود عيان بأن محتجين عراقيين أضرموا النار بإحدى بوابات السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، احتجاجات على القصف الذين شنته قوات أمريكية على بعض المواقع التابعة لقوات تدعمها إيران في البلاد.

وقام محتجون عراقيون، صباح اليوم الثلاثاء، باحتجاجات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على القصف الأمريكي على بعض المواقف في العراق وسوريا.

وكانت القوات الأمريكية قد شنت، الأحد الماضي، سلسلة غارات استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله العراقية، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، الذي يعد جزءا من القوات العراقية وتخضع بعض فصائله لهيمنة إيرانية.

والاثنين، أعلنت الحكومة العراقية أن الضربات الجوية الأمريكية تدفعها إلى "مراجعة العلاقة" مع الولايات المتحدة.

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى الليلة الماضية اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تركزت حول القصف الأمريكي لمواقع لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي العراقي في كل من العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال الاتصالات الإعراب عن بالغ القلق إزاء الهجمات التي تشنها الكتائب الموالية لإيران ضد قوات التحالف في العراق.