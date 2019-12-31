توقعات لبنانية بإعلان حكومة حسّان دياب قبل نهاية الأسبوع

بيروت- (د ب أ):

رجحت مصادر لبنانية مطلعة أن يتم الاعلان عن تشكيل حكومة حسّان دياب قبل نهاية الأسبوع الجاري .

ونقلت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إنه بعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عن الحكومة أمس الاثنين رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها بعد غد الخميس المقبل كحدّ أقصى إذا ما نجحت في تذليل عقد عالقة.

وأشارت إلى أن هناك ثلاث عقد لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسَي الجمهورية والحكومة، مشيرة إلى أن هذه العقبات تتعلّق أولاً "باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه".

ولفتت إلى عقبة "عدم الاتفاق ين اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم" مشيرة إلى أنها عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق، كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة سعد الحريري السابقة .

وأوضحت أن العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، تتمثل في " إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً".

واعتبرت المصادر أنه "في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين" ، مضيفة أنه "تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين".