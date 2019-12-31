غير مسبوقة.. ارتفاع أعداد ضحايا حرائق أستراليا

سيدني- (د ب أ):

قالت السلطات الأسترالية، إن تم العثور على جثتين لشخصين أخرين لقيا مصرعهما في حرائق الغابات المستعرة التي اجتاحت جنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء، بشكل غير مسبوق، كما فقد 5 أشخاص.

وقال مفوض خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز للصحفيين، إن أبًا وابنه قتلا أثناء محاولتهما الدفاع عن منزلهما بالقرب من قرية كوبارجو التاريخية التي تبعد 380 كيلومترا جنوب سيدني.

ويرتفع بذلك عدد القتلى إلى 12 منذ اندلاع الحرائق منذ شهرين، من بينهم 3 من رجال الإطفاء المتطوعين.

كما فقد رجل آخر بقي لمحاولة الدفاع عن منزله بالقرب من كوبارجو، اليوم الثلاثاء، لكن الشرطة قالت إنها لم تتمكن من الوصول إليه بعد.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص آخرين مفقودون في الولاية.