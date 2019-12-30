مسؤولون أمريكيون: واشنطن قلقة من الأعمال الانتقامية بعد قصف كتائب حزب الله

وكالات

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنهم يتابعون الوضع عن كثب تحسبًا لأي إجراءات انتقامية تأتي ردًا على ضربات جوية أمريكية استهدفت جماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، مع احتمال تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران نتيجة أي أعمال انتقامية.

ونفذ الجيش الأمريكي الضربات يوم الأحد على جماعة كتائب حزب الله ردًا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وحذر زعيم فصيل عراقي كبير يوم الاثنين من رد قوي على القوات الأمريكية في العراق عقب الضربات الجوية التي أودت بحياة 25 شخصًا على الأقل.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون تحدثوا لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم إنهم ليس لديهم شك في أن الجماعة المسلحة سترد بطريقة ما قد تؤدي إلى زيادة جديدة في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤول عسكري :أعتقد انهم سيردون".

وقال مسؤول عسكري آخر، إنه يوجد قلق من احتمال أن تقود الأحداث التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية إلى دائرة من الأعمال الانتقامية.

وقال مسؤولون أمريكيون، في إفادة للصحفيين، اليوم الاثنين، إن واشنطن تحلت بضبط النفس والصبر في وجه استفزازات متصاعدة من جانب إيران أو جماعات تدعمها طهران وسط عقوبات متزايدة على طهران لكنهم أوضحوا أن الوقت حان لاستعادة الردع أمام أي عدوان إيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت إنه يتعين على إيران وكتائب حزب الله "وقف هجماتها على القوات الأمريكية وقوات التحالف" للحيلولة دون أي "أعمال دفاعية" من قبل القوات الأمريكية.

وقال المسؤولون، إن القوات الأمريكية تنتظر في الوقت الراهن لترى ما ستقوم به الفصائل وإيران.