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القضاء الجزائري يواصل الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي

11:08 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
القضاء الجزائري يواصل الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي

القضاء الجزائري

الجزائر - (د ب أ)

قررت محكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح 7 مع معتقلي الحراك الشعبي.

وتزامن الافراج عن هذه الدفعة الجديدة من المعتقلين مع اخلاء سبيل 4 معتقلين اخرين بعد انقضاء مدة محكوميتهم بينهم سميرة مسوسي الناشطة بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض.

كان القضاء الجزائري افرج عن اكثر من 30 معتقلا منذ تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في 19 من الشهر الجاري .

واعلن تبون، في أول ظهور اعلامي له بعد انتخابه رئيسا للجزائر، عن مد يده للحوار مع الحراك الشعبي من " أجل الجزائر والجزائر فقط".

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.

القضاء الجزائري محكمة سيدي أمحمد الجزائر اخلاء سبيل

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