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الصدر يدعو القوى السياسية للتعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق

10:41 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
الصدر يدعو القوى السياسية للتعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق

مقتدى الصدر

بغداد - (د ب ا )

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، القوى السياسية في العراق إلى التعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

وذكر "لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل، عبر المقاومة العسكرية لما جثم على صدر العراق ولو أننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث واليوم، وأننا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية".

ودعا الصدر إلى توحيد الصفوف لإخراجه بأسرع وقت ممكن ولتبعدوا عنكم التصرفات عير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً.

وأكد الصدر "إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".

مقتدى الصدر القوات الأمريكية العراق تويتر
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