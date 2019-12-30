العراق تستدعي السفير الأمريكي لديها على خلفية قصف مقار الحشد الشعبي

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الأمريكي في بغداد، على خلفية قصف القوات الأمريكية لمقرات كتائب حزب الله العراقية، الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، من قوات حزب الله، قرب الحدود العراقية السورية.

وأدانت الخارجية العراقية، القصف الأمريكي على مقال ألوية الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، اليوم الاثنين : إن" وزارة الخارجيّة تدين وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ، وهو ما نراه انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأكد الصحاف أن "الحشد الشعبيّ قوة وطنيّة عراقـيّة كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، ووحدته، وقاتل بكلّ تفانٍ وبسالة تنظيم داعش الإرهابيّ، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شرِّه، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقيّة تأتمر بأوامر القائد العامّ للقوات المُسلّحة".

وشدد على أن" العراق بلد مُستقِلّ، وأنَّ أمنه الداخليّ يحظى بالأولويّة والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرّاً لتنفيذ اعتداءات، أو مقرّاً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار، وسوف يتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه ماتقدم وكذلك سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوربيين المنظوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد في ما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".