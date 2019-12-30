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الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص يشبته بأنهم إرهابيون

09:46 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص يشبته بأنهم إرهابيون

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على خمسة أشخاص في مناطق متفرقة من إنجلترا، اليوم الاثنين، للاشتباه بتورطهم في الإرهاب.

وذكرت الشرطة أن الاعتقالات تمت في مدينتي مانشستر بشمال غرب انجلترا وبيتربورو شرقا، وفي العاصمة لندن. وتم تفتيش عدة شقق سكنية في إطار المداهمات.

ويواجه بعض المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 عاما، اتهامات بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي.

وتحتجز الشرطة المشتبه بهم الخمسة في الوقت الحالي.

وجاء في بيان للشرطة أن "الاعتقالات تمت في إطار عملية مخطط لها سلفا، ولا يعتقد أن هناك خطر وشيك يتهدد الشعب فيما يتعلق بهذا الأمر".

وذكرت الشرطة أن الاعتقالات ليست لها صلة بالهجوم بسكين الذي وقع قرب جسر لندن، وأودى بحياة شخصين أواخر الشهر الماضي، أو باحتفالات العام الجديد في لندن.

الشرطة البريطانية اعتقال أشخاص إرهابيون الإرهاب

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